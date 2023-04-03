03 апреля 2023, 12:23
Супруги-рецидивисты устроили наркопритон у себя дома в Перми
В Перми полицейские накрыли в одной из квартир наркопритон, который устроила семейная пара. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.
В свое жилье 40-летняя женщина и 36-летний мужчина пускали наркозависимых для употребления запрещенных веществ. За плату им предоставляли не только место, но и одноразовые шприцы и другие необходимые атрибуты. Гости расплачивались деньгами или наркотиками.
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Каждый из супругов уже был судим за незаконный оборот запрещенных веществ. Теперь им грозит еще до шести лет тюрьмы.
Наркотики
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