Происшествия 03 апреля 2023, 12:23 Супруги-рецидивисты устроили наркопритон у себя дома в Перми

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В Перми полицейские накрыли в одной из квартир наркопритон, который устроила семейная пара. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

В свое жилье 40-летняя женщина и 36-летний мужчина пускали наркозависимых для употребления запрещенных веществ. За плату им предоставляли не только место, но и одноразовые шприцы и другие необходимые атрибуты. Гости расплачивались деньгами или наркотиками.

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Каждый из супругов уже был судим за незаконный оборот запрещенных веществ. Теперь им грозит еще до шести лет тюрьмы.

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