Происшествия 16 августа 2023, 19:00 Супруги из Новосибирска развели костер в погребе и задохнулись

Читать 360tv в

Муж и жена из Октябрьского района Новосибирска погибли после того, как решили развести костер в погребе. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные Следственного комитета по городу.

Супруги спустились в погреб, чтобы подготовить его к зимнему периоду. Они решили просушить помещение с помощью костра и погибли от удушения угарным газом.

Реклама

На данный момент сотрудники органов проводят проверку. Им предстоит установить обстоятельства случившегося.