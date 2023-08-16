16 августа 2023, 19:00
Супруги из Новосибирска развели костер в погребе и задохнулись
Муж и жена из Октябрьского района Новосибирска погибли после того, как решили развести костер в погребе. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные Следственного комитета по городу.
Супруги спустились в погреб, чтобы подготовить его к зимнему периоду. Они решили просушить помещение с помощью костра и погибли от удушения угарным газом.
Реклама
На данный момент сотрудники органов проводят проверку. Им предстоит установить обстоятельства случившегося.
Реклама
Реклама