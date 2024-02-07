Происшествия 07 февраля 2024, 11:36 Супруги из Нижегородской области отправятся в колонию за истязания приемной дочери

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Суд вынес приговор супружеской паре из города Кстово. Фигурантов признали виновными в истязаниях приемной дочери. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Установлено, что с июня 2019 по октябрь 2022 года опекуны подвергали восьмилетнюю девочку психологическому насилию. Помимо этого, ребенка систематически избивали, обливали холодной водой и заставляли есть мыло. Незадолго до возбуждения уголовного дела мужчина отрезал школьнице фалангу пальца.

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Женщине назначили наказание в виде 3,5 года колонии общего режима, ее мужу — 4,5 года. С супругов также взыскали 300 тысяч рублей в пользу потерпевшей.