Происшествия 04 марта 2024, 19:24 Супруги и двое детей погибли в ДТП под Челябинском МВД: четыре человека погибли, трое пострадали в ДТП в Челябинской области РИА «Новости»

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Под Усть-Катавом в Челябинской области произошло ДТП с четырьмя погибшими: скончались супруги и двое их детей. Подробности сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Водитель кроссовера Hyundai, по предварительным данным, во время обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и врезался в легковушку ВАЗ.

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«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗ-21102, пассажиры женщина 1985 года рождения, девочка 2016 года рождения и мальчик 2024 года рождения (два месяца) скончались на месте происшествия», — передали в ведомстве.

Еще один несовершеннолетний пассажир отечественного авто — шестилетний мальчик — попал в больницу. Водитель и пассажир Hyundai получили травмы. На месте происшествия работали полицейские.

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