Супруга застрявшего на Эльбрусе туриста рассказала о его состоянии

Операция по эвакуации туристов с Эльбруса завершена, никто не пострадал. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Кантемир Беров.

«По состоянию на 13:00 по московскому времени поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершены. Туристов благополучно спустили на поляну Азау, от медицинской помощи отказались. Пострадавших нет», — рассказал он.

По его словам, в операции участвовали 25 сотрудников МЧС и три единицы техники. При этом состояние 11 спасателей, участвовавших в эвакуации и оказавшихся вместе с туристам на вершине горы в непогоду, не уточняется.

«360» связался с женой одного из туристов — пилота Евгения Горелого — Валерией, чтобы узнать подробности случившегося.

«Их только что эвакуировали, он отзвонился, сказал, что все в порядке», — заявила супруга.

Горелый сообщил, что не особо замерз. Его жена не смогла точно сказать, что произошло на горе. По ее словам, была посадка вертолета, а запуск оказался невозможен. При этом она затруднилась сказать, сам ли ее супруг управлял судном.

«Я знаю, что у него были горные полеты, но там же Александр Давыдов, он же пилот и инструктор. Вообще, супруг прошел курсы по горным полетам — и не одни. Периодически он обновляет навыки, развивает. Каждый раз говорит, что он подучивается», — добавила собеседница «360».

По факту случившегося начата проверка, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Следственный отдел по Эльбрусскому СУ СК РФ по КБР также проверит обстоятельства случившегося. Об этом написал ТАСС.

Ранее сообщалось, что во время операции по эвакуации туристов с Эльбруса с частью спасателей пропала связь. Это произошло из-за ухудшения погодных условий: наблюдались пурга, шквалистый ветер, температура воздуха упала до -30 градусов.