Сумку с человеческими останками обнаружили в реке Ижора | 360°

03 ноября 2022, 12:22
Сумку с человеческими останками обнаружили в реке Ижора
СК возбудил дело по факту обнаружения человеческих останков в сумке в Санкт-Петербурге
В реке Ижора обнаружили спортивную сумку с человеческими останками. СК по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье об убийстве, сообщили в пресс-службе ведомства.
Страшную находку обнаружили накануне. Следователи пока не установили принадлежность останков.
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«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен ряд необходимых экспертиз <…> Расследование продолжается», — рассказали в пресс-службе СК.
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В октябре возле мусорки в Якутске обнаружили останки человека. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи уточнили, что погибшим оказался мужчина средних лет. По предварительной информации, к совершению убийства могут быть причастны двое мужчин.
В понедельник стало известно, что житель Кургана обнаружил в подполе своего дома останки мужчины. Правоохранители провели ряд экспертиз и установили, что тело пролежало в земле несколько лет. Следователи уточнили, что ранее мужчина жил в этом доме, а убили его в ходе конфликта. Подозреваемого в совершении преступления уже задержали. Его могут лишить свободы на срок до 15 лет.
Санкт-Петербург
Уголовное дело
СК РФ
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