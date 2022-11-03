Сумку с человеческими останками обнаружили в реке Ижора | 360°

Происшествия 03 ноября 2022, 12:22 Сумку с человеческими останками обнаружили в реке Ижора СК возбудил дело по факту обнаружения человеческих останков в сумке в Санкт-Петербурге Пресс-служба Следственного комитета

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В реке Ижора обнаружили спортивную сумку с человеческими останками. СК по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье об убийстве, сообщили в пресс-службе ведомства.

Страшную находку обнаружили накануне. Следователи пока не установили принадлежность останков.

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«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен ряд необходимых экспертиз <…> Расследование продолжается», — рассказали в пресс-службе СК.

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В октябре возле мусорки в Якутске обнаружили останки человека. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи уточнили, что погибшим оказался мужчина средних лет. По предварительной информации, к совершению убийства могут быть причастны двое мужчин.

В понедельник стало известно, что житель Кургана обнаружил в подполе своего дома останки мужчины. Правоохранители провели ряд экспертиз и установили, что тело пролежало в земле несколько лет. Следователи уточнили, что ранее мужчина жил в этом доме, а убили его в ходе конфликта. Подозреваемого в совершении преступления уже задержали. Его могут лишить свободы на срок до 15 лет.