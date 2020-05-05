Sukhoi Superjet 100 приземлился в Шереметьево с отказавшим двигателем

Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево после отказа двигателя. Лайнер вернулся в Москву после вылета в Саратов.

«После вылета в Саратов, по предварительным данным, у самолета отказал левый двигатель. Экипаж принял решение о возвращении. В 07:16 он совершил экстренную посадку в штатном режиме», — сообщил ТАСС представитель экстренных служб.

Sukhoi Superjet 100 вылетел в Саратов около 06:45. После обнаружения поломки пилоты сделали несколько кругов перед посадкой, а затем приземлились в Шереметьево. Всего самолет пробыл в воздухе около получаса. По словам представителя экстренных служб, никто не пострадал.

Самолет теперь должна осмотреть техническая служба. Причины отказа двигателя будут устанавливаться.