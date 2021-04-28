Сухогруз «Таймыр» загорелся в архангельском порту. Видео

Крупный пожар ликвидируют на сухогрузе «Таймыр» в Архангельской области. Судно стоит у причала порта Экономия. С огнем борются более 30 спасателей. На месте работают девять пожарных расчетов, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Огонь вспыхнул на борту «Таймыра» около 08:00. Прибывшие на место пожарные установили, что очаг расположен во втором трюме сухогруза. Внутри обнаружили пылающую упаковку тары. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Специалисты применяют технологию объемного тушения. Также работает система пожаротушения судна. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Работы по ликвидации возгорания продолжаются. После дознаватели установят причины и обстоятельства возникновения пожара на борту «Таймыра».