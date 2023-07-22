Происшествия 22 июля 2023, 23:55 Сухогруз сел на мель на Волге в Нижегородской области Транспортная прокуратура: сухогруз сел на мель на Волге в Нижегородской области Pxhere

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Сухогруз «Инженер Шуткова» сел на мель на Волге в Нижегородской области. По данным пресс-службы приволжской транспортной прокуратуры, судно загружено щебнем.

«По предварительным данным, 22 июля 2023 года около 21:50 по московскому времени сухогруз „Инженер Шуткова“ <…> сел на мель на 885-м километре реки Волга (Сормово)», — указали в пресс-службе ведомства.

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Там также отметили, что сухогруз выполнял рейс по маршруту Щелейки — Нижний Новгород.

Посадка на мель произошла за кромкой судового хода, отметили в транспортной прокуратуре. Движению остальных судов произошедшее не мешает. Разлива нефтепродуктов нет.

Старший помощник Нижегородского транспортного прокурора выехал на место.

В конце мая на Химкинском водохранилище на севере Москвы у теплохода «Ривьера» заглох двигатель. Как сообщал тогда источник «360», на борту судна находились 12 детей. «Ривьера» не тонула, у такой угрозы не было. На помощь теплоходу вышло другое судно, чтобы забрать пассажиров.