Сухогруз с железом загорелся на Волге

В ночь на 27 сентября на Волге загорелся груженый металлом сухогруз. Пожар вспыхнул в 03:48. Судно в этот момент находилось в районе Тольятти в 550 метрах от берега.

Как рассказали в МЧС Самарской области, в момент пожара на судне находились 12 человек. Из них девятерых эвакуировали сразу, еще три человека остались на борту в ожидании баржи, которая отбуксирует сухогруз к берегу.

По предварительной информации МЧС, пострадавших в результате происшествия нет. К судну направили катер поисково-спасательной службы Самарской области. Пожарно-спасательные подразделения регионального МЧС приведены в состояние готовности на случай, если понадобится дополнительная помощь в ликвидации последствий происшествия.

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«Сухогруз следовал по маршруту Санкт-Петербург — Астрахань. Судно обесточено. Судовой ход свободен», — добавили в МЧС.

Для тушения пожара были задействованы 70 человек. Кроме того, на место было направлено 18 единиц техники, среди которых три плавсредства, уточнил «Интерфакс».