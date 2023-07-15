Происшествия 15 июля 2023, 04:46 Сухое дерево свалилось на 14-летнего подростка в Волгограде Подростка в Волгограде госпитализировали с переломом ноги после падения на него дерева Freepik

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Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с падением сухого дерева на 14-летнего подростка. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства на официальном сайте.

В материале сказано, что по предварительной информации, примерно в 13:15 ребенок находился с матерью на территории «Казачьего рынка» около дома 60 на улице 51-й Гвардейской Дивизии. На подростка упало сухое дерево, в результате происшествия он получил закрытый перелом ноги и его отправили в больницу.

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Прокуратура проверит соблюдения законодательных требований со стороны органа местного самоуправления и управляющей организации по факту содержания зеленых насаждений и благоустройству прилегающей к жилому фонду территории. По итогам проверки решат вопрос о принятии мер реагирования.

Ранее в Башкирии дерево упало на палатку и автомобиль. В результате случившегося беременная женщина получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом правой плечевой кости, ее срочно госпитализировали. Причину произошедшего не уточнили.