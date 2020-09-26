Сухая трава загорелась в Ростовской области второй раз за день

Второй за день пожар начался около хутора Рогожкино Азовского района Ростовской области. Огонь распространился на площади в 4,5 тысячи квадратных метров. Есть риск, что пламя с сухой травы перекинется на жилые постройки, поэтому горению присвоен повышенный второй ранг.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

«В 19:40 мск в Ростовской области, Азовский район, хутор Рогожкино, [зафиксировано] горение сухой растительности — ориентировочно на площади 4,5 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.

В тушении пожара участвуют 60 человек, задействовано 16 единиц спецтехники. В том числе, от МЧС России 37 человек и 12 единиц техники.

Днем в этом же районе Ростовской области загорелись камыш и сухая трава. Пожар захватил площадь 2,4 тысяч квадратных метров. МЧС вдвое увеличило количество пожарных — до 239 человек. Сообщений о пострадавших не поступало.