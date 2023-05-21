Происшествия 21 мая 2023, 15:54 Сухая трава на площади 100 гектаров загорелась в Новосибирской области МЧС: крупный ландшафтный пожар потушили в деревне Алексеевка Новосибирской области Пресс-служба МЧС

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Спасатели локализовали ландшафтный пожар в районе деревни Алексеевка в Новосибирском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным ведомства, сообщение о возгорании сухой травы около населенного пункта поступило в 11:33 по местному времени. Площадь возгорания достигла 100 гектаров. Огонь остановили в 15:10, спустя три часа его полностью ликвидировали. В тушении задействовали 49 человек и 15 единиц техники. Сейчас угрозы для местных жителей близлежащих районов нет.

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В начале мая жителей деревни Мариинка в Новосибирской области эвакуировали из-за возможности ландшафтного пожара. На безопасное расстояние вывезли 36 человек.

Сотрудники МЧС Курганской области ликвидировали все пожары, угрожавшие населенным пунктам региона. По данным МЧС, от огня спасли свыше 20 тысяч жилых домов и более чем 214 объектов жизнеобеспечения. В регионе с начала мая при пожарах погиб 21 человек, еще 13 пострадали.