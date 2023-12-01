Происшествия 01 декабря 2023, 19:06 Суды назначили штрафы и аресты почти 200 участникам протестов в аэропорту Махачкалы Суды вынесли приговоры более чем 240 участникам беспорядков в Махачкале Unsplash

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Почти 200 участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы получили наказание в виде штрафа или ареста. Еще 42 жителям Дагестана назначили обязательные работы. Об этом РИА «Новости» сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.

«Судами республики на сегодняшний день рассмотрено 242 дела об административных правонарушениях, возбужденных после беспорядков в аэропорту», — указала она.

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Штраф назначили 94 участникам протестов в Махачкале, еще 104 правонарушителей заключили под административный арест на период до 10 суток.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что злоумышленники, устроившие беспорядки в Дагестане 29 октября, хотели таким образом раскачать страну. Он напомнил, что к протестам в аэропорту Махачкалы подталкивали из-за рубежа.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, акции в Дагестане спланировали украинские спецслужбы. Она назвала эти протесты провокацией против России.