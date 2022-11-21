21 ноября 2022, 18:07
Суды Москвы вернулись к работе после проверки сообщений о «минированиях»
Мосгорсуд сообщил о восстановлении работы судов после угроз взрыва
Сотрудники экстренных служб не нашли опасных предметов в зданиях судов Москвы после анонимных сообщениях о заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
«Опасных предметов найдено не было. Все суды вернулись к работе в обычном режиме», — заявили в пресс-службе.
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Источник «360» в правоохранительных органах ранее сообщал, что взрывом угрожали Лефортовскому и Бутырскому судам Москвы.
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Авторы сообщений назвали себя нацистами, объявившими своими врагами евреев, капиталистов и российские органы власти.
В послании неизвестные пригрозили провести детонации заложенных взрывных устройств во всех судах российской столицы, если им не переведут по номеру телефона 100 тысяч рублей.
Мосгорсуд
Терроризм
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