Происшествия 21 ноября 2022, 18:07 Суды Москвы вернулись к работе после проверки сообщений о «минированиях» Мосгорсуд сообщил о восстановлении работы судов после угроз взрыва РИА «Новости»

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Сотрудники экстренных служб не нашли опасных предметов в зданиях судов Москвы после анонимных сообщениях о заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

«Опасных предметов найдено не было. Все суды вернулись к работе в обычном режиме», — заявили в пресс-службе.

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Источник «360» в правоохранительных органах ранее сообщал, что взрывом угрожали Лефортовскому и Бутырскому судам Москвы.

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Авторы сообщений назвали себя нацистами, объявившими своими врагами евреев, капиталистов и российские органы власти.

В послании неизвестные пригрозили провести детонации заложенных взрывных устройств во всех судах российской столицы, если им не переведут по номеру телефона 100 тысяч рублей.