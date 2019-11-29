Суды Москвы и Петербурга эвакуировали из-за угрозы минирования

Сотрудники оперативных служб эвакуировали 266 человек из Черемушкинского районного суда на улице Кржижановского в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Пресс-секретарь суда Ирэна Козаева подтвердила эвакуацию. «Была угроза. Поступило сообщение на электронную почту в связи с угрозой взрыва. Начали проводится соответствующие мероприятия. После суд вернется в своей работе», — пояснила она. Также эвакуацию провели в Басманном суде Москвы. Из него эвакуированы 300 человек.

Сообщение о минировании поступило в Чертановский и Замоскворецкий суды, сообщил источник «360».

В Санкт-Петербурге прошла эвакуация прошла эвакуация Выборгского, Приморского и Невского судов. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Это второй день, когда в суды Москвы и Санкт-Петербурга поступают анонимные сообщения об угрозе взрывов. В минувший четверг в Москве эвакуировали посетителей и работников Тверского, Мещанского и Кузьминского районных судов. Эвакуация прошла и в Санкт-Петербурге. Там анонимы сообщили о минировании городского суда. Причиной стали анонимные сообщения, поступившие на электронную почту.