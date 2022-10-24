Суды Крыма эвакуировали после сообщения о минированиях | 360°

24 октября 2022, 18:28
Суды Крыма эвакуировали после сообщения о минированиях
Сообщения о минированиях сорвали работу судов в трех районах Крыма
Суды Советского, Красногвардейского и Раздольненского районов Крыма временно приостановили работу после сообщений о минировании. Об этом сообщило РИА «Новости Крым» со ссылкой на республиканское Управление судебного департамента.
В ведомстве подчеркнули, что ряд судов прекратил работу, сотрудников эвакуировали. Здания и прилегающие территории проверяют сотрудники правоохранительных ведомств.
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Журналисты напомнили, что это уже 47 волна сообщений о минировании крымских судов начиная с февраля. До этого суды всей республики прекращали работу после получения анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах. В ходе проверок угрозы не подтвердились.
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Сообщения о минировании в Крыму за 24 октября были и ранее. Глава администрации Керчи Святослав Брусаков сообщил, что после поступившей информации о заложенных взрывных устройствах в городе провели эвакуацию школ, детских садов, храмов и торговых центров.
По итогам проверки градоначальник уточнил, что информация о минировании не подтвердилась.
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Эвакуации
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