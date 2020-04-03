Судостроители определили ущерб от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

По информации «Царьграда», ущерб от пожара на судне в 2019 году составил примерно 500 миллионов рублей.

«Ущерб от пожара оценивается в сумму порядка 500 миллионов рублей. Это предварительный подсчет, возможно, будет еще некоторая корректировка, но не очень значительная», — отметил Рахманов.

Предполагается, что причиной возгорания стала искра от сварки, которая упала на разлитое топливо.

«Адмирал Кузнецов» загорелся днем 12 декабря. Во время инцидента пострадали десять человек.