03 апреля 2020, 11:16
Судостроители определили ущерб от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Руководитель Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов подчеркнул, что на ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» уйдет около полмиллиарда рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации «Царьграда», ущерб от пожара на судне в 2019 году составил примерно 500 миллионов рублей.
«Ущерб от пожара оценивается в сумму порядка 500 миллионов рублей. Это предварительный подсчет, возможно, будет еще некоторая корректировка, но не очень значительная», — отметил Рахманов.
Предполагается, что причиной возгорания стала искра от сварки, которая упала на разлитое топливо.
«Адмирал Кузнецов» загорелся днем 12 декабря. Во время инцидента пострадали десять человек.