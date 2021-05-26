Судно затонуло в Якутии

В Якутии на реке Лена затонуло судно. На месте затопления найдены следы разлива нефтепродуктов, передает РИА «Новости» со ссылкой на республиканское министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства.

«Утро.ру» рассказало, что затонуло судно «Рефрижератор ОР 911», которое находилось на отстое дамбы. О произошедшем сообщил житель Якутска. «На месте затопления судна регистрируется следы разлива нефтепродуктами, отобраны пробы воды с места затопления судна», — добавили в пресс-службе ведомства.