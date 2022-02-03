Судно загорелось в порту Владивостока

Рефрижераторное судно, находящееся у причала, загорелось утром в четверг 3 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

«3 февраля около 05:00 (22:00 по московскому времени) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании на рефрижераторном судне, стоящем у причала на улице Крыгина, Владивосток», — процитировал сообщение службы ТАСС.

Пожарные приехали и приступили к работе спустя три минуты. До их прибытия на берег самостоятельно сошли 18 человек.

Из-за возгорания само судно повредилось на площади 10 квадратных метров, но никто не пострадал. Для того, чтобы потушить огонь, на место происшествия прибыли девять спецмашин и 39 человек.

Сейчас специалисты работают над тем, чтобы выяснить, что привело к возгоранию. Информации о разливе топлива или серьезных повреждениях не поступало.