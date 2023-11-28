Эксклюзив 28 ноября 2023, 21:56 Судно загорелось на юге Москвы, никто не пострадал Источник «360»: в районе Нагатинский Затон в Москве загорелось судно РИА «Новости»

Читать 360tv в

На юге Москвы в районе Нагатинский Затон загорелось судно. Об этом сообщил источник «360».

По словам собеседника, задымление случилось в трюме на плавучем причале. В результате случившегося никто не пострадал, людей эвакуировали. Сейчас обстановка на месте происшествия спокойная.

Реклама

Прошлой зимой судно загорелось в Северном административном округе Москвы. Огонь охватил 25 квадратных метров. На борту корабля находилось два человека, они не пострадали. Как сообщил источник в Главном управлении МЧС России по столице, на место ЧП оперативно приехали сотрудники спасательных служб. Они не смогли сразу подобраться к горящему транспорту из-за препятствия в виде соседней баржи. Позже стало известно, что пламя разгорелось на верхней надстройке буксира.