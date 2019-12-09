Судно выбросило на мель штормом на Сахалине

Буксир «Вега» выбросило на мель в 10 метрах от берега. По предварительным данным, причиной этого стал разгул стихии. На минувших выходных в регион пришел мощный циклон. С ним пришли штормовой ветер и снег.

На борту находится экипаж из четырех человек. Сообщается, что пострадавших нет, как и повреждений судна или разлива топлива.

В данный момент готовится проведение спасательной операции. К буксиру подойдут два судна и снимут его с мели во время прилива.

Отмечается, что на выходных из-за циклона на Сахалине закрыли несколько дорог, а в некоторых селах нарушилось электроснабжение.