  • Судно выбросило на мель штормом на Сахалине

    09 декабря 2019, 14:07

    Ирина Нагайникова

    На Сахалине сильный ветер и волны в Татарском проливе помешали экипажу судна «Вега» вырулить и уйти в море. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

    Буксир «Вега» выбросило на мель в 10 метрах от берега. По предварительным данным, причиной этого стал разгул стихии. На минувших выходных в регион пришел мощный циклон. С ним пришли штормовой ветер и снег.

    На борту находится экипаж из четырех человек. Сообщается, что пострадавших нет, как и повреждений судна или разлива топлива.

    В данный момент готовится проведение спасательной операции. К буксиру подойдут два судна и снимут его с мели во время прилива.

    Отмечается, что на выходных из-за циклона на Сахалине закрыли несколько дорог, а в некоторых селах нарушилось электроснабжение.