Судно в Суэцком канале удалось немного сдвинуть

Контейнеровоз Ever Given, который сел на мель и заблокировал Суэцкий канал, получилось немного сдвинуть с места. Для этого из-под него потребовалось извлечь 20 тысяч тонн донного грунта.

Об этом сообщила газета Jerusalem Post. Происшествие случилось еще 23 марта. Уточняется, что каждый час простоя на канале обходится торговле в 400 миллионов долларов. Эта сумма будет увеличиваться со временем, так как в результате многие жизненно важные товары не удается доставить. ВМС США заявили, что контейнеровоз так и не получится убрать, они готовы направить помощь в Каир.

Ранее агентство Ura.ru сообщило, что 25 марта 185 судов не смогли пересечь Суэцкий канал. Происшествие повлияло на стоимость нефти марки Brent. Цена за баррель повысилась почти на 6%, достигнув значения 63,9 доллара. Тогда американские эксперты оценили ущерб в 9,6 миллиарда долларов. Убытки были нанесены всей мировой экономике.