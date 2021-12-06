Судно село на мель в Холмском порту у берегов Сахалина

Сухогруз Xing Yuan сел на мель в Холмском порту на Сахалине. На борту находится экипаж из 12 граждан Китая. Само судно из Сьерра-Леоне.

По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщили в МЧС региона.

«На борту судна Xing Yuan находится экипаж из 12 человек, граждане КНР. Эвакуацию они на данный момент не запрашивали. Также на судне находится запас топлива — 103 тонны», — сообщили в ведомстве.

Разлива топлива на месте происшествия нет. К судну отправлены спасатели МЧС.

В морском спасательном координационном центре (МСКЦ) «Южно-Сахалинск» ТАСС сообщили, что инцидент произошел с китайским сухогрузом Xing Yuan (порт приписки Сьерра-Лионе) из-за шторма. Его выбросило на берег при снятии с якоря. На судне груза не было, при столкновении оно не получило повреждений, поэтому утечки не было и экипаж не пострадал.