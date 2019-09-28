Судно с украинцами пропало в Атлантике

В Атлантическом океане после мощного шторма пропало пожарное судно Bourbon Rhode. На борту буксира были 14 членов экипажа, среди которых до 10 граждан Украины. Начата поисковая операция.

«На расстоянии около 1 200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) 26 сентября в результате шторма исчезло судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины», — подтвердил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич. Его процитировала «Українська правда».

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Поисковая операция проводится силами Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC). С ними украинские дипломаты поддерживают постоянную связь. Кроме того, консул Украины во Франции установил связь с офисом компании-судовладельца: дипломаты получают самую свежую информацию. Буксир выходил в море под флагом Люксембурга.

Сигнал бедствия буксир подал из района Кабо-Верде. Судно направлялось в Джорджтаун (Гайана) с Канарских островов (Лас-Пальмас) и попало в циклон. Его отсеки начало затапливать.

Судно до сих пор не найдено. Судьба 14 членов экипажа остается неизвестной. Последние спутниковые данные по поводу местонахождения буксира датированы 19 сентября.