  • Судно с украинскими моряками затонуло в Атлантике

    28 сентября 2019, 20:52

    Кирилл Фролов

    Пожарный буксир Bourbon Rhode, подавший сигнал бедствия во время шторма в Атлантике, затонул. Спасены три члена экипажа, двое из них — украинцы. Об этом сообщил в Twitter замглавы департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
    Судно с украинскими моряками затонуло в Атлантике

    «По информации судовладельца, троих членов экипажа спасли. Двое из них — граждане Украины. Спасательная операция продолжается», — написал дипломат.

    Судовладелец уточнил агентству УНН, что поиски членов экипажа «продолжают вестись в погодных условиях, которые улучшаются».

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    Всего на борту находились 14 членов экипажа, 10 из которых — украинцы.

    Bourbon Rhode направлялся с Канарских островов в Гайану. 26 сентября судно попало в циклон, вода начала заливать отсеки буксира.

    Bourbon Rhode затонул на расстоянии 1200 морских миль от Мартиники — заморского департамента Франции.

    Трех членов экипажа на спасательной шлюпке обнаружил самолет ВМС Франции, вылетевший в зону поиска.

    К поискам также подключились суда, находящиеся поблизости.