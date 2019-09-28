Судно с украинскими моряками затонуло в Атлантике
«По информации судовладельца, троих членов экипажа спасли. Двое из них — граждане Украины. Спасательная операция продолжается», — написал дипломат.
Судовладелец уточнил агентству УНН, что поиски членов экипажа «продолжают вестись в погодных условиях, которые улучшаются».
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Всего на борту находились 14 членов экипажа, 10 из которых — украинцы.
Bourbon Rhode направлялся с Канарских островов в Гайану. 26 сентября судно попало в циклон, вода начала заливать отсеки буксира.
Bourbon Rhode затонул на расстоянии 1200 морских миль от Мартиники — заморского департамента Франции.
Трех членов экипажа на спасательной шлюпке обнаружил самолет ВМС Франции, вылетевший в зону поиска.
К поискам также подключились суда, находящиеся поблизости.