Судно с украинскими моряками затонуло в Атлантике

Пожарный буксир Bourbon Rhode, подавший сигнал бедствия во время шторма в Атлантике, затонул. Спасены три члена экипажа, двое из них — украинцы. Об этом сообщил в Twitter замглавы департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«По информации судовладельца, троих членов экипажа спасли. Двое из них — граждане Украины. Спасательная операция продолжается», — написал дипломат. Судовладелец уточнил агентству УНН, что поиски членов экипажа «продолжают вестись в погодных условиях, которые улучшаются». Судно с украинцами пропало в Атлантике Подробнее Всего на борту находились 14 членов экипажа, 10 из которых — украинцы. Bourbon Rhode направлялся с Канарских островов в Гайану. 26 сентября судно попало в циклон, вода начала заливать отсеки буксира. Bourbon Rhode затонул на расстоянии 1200 морских миль от Мартиники — заморского департамента Франции. Трех членов экипажа на спасательной шлюпке обнаружил самолет ВМС Франции, вылетевший в зону поиска. К поискам также подключились суда, находящиеся поблизости.