Судно с людьми перевернулось на Волге в Самаре

Судно на воздушной подушке перевернулось на Волге в Самаре. По предварительным данным, на борту могли находиться более 10 человек. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СКР.

Судно на воздушной подушке «Нептун» перевозило людей из села Рождествено в Самару. На борту находились 11 человек, из них половину удалось спасти. Судьба остальных остается неизвестной. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

ЧП с таким же судном на воздушной подушке, обслуживающим аналогичный маршрут, произошло в Самаре в субботу, 2 апреля. На сайте Приволжской транспортной прокуратуры сообщали, что около 09:20 у судна отказал один из двигателей. На борту находились шесть человек. «Нептун» добрался до места назначения своим ходом и благополучно доставил всех пассажиров. После этого судно направили на ремонт, а на маршрут вышло запасное. Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку на предмет соблюдения безопасности и прав пассажиров. Сообщалось, что ситуация находится на контроле.