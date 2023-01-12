Эксклюзив 12 января 2023, 06:38 Судно с двумя людьми на борту загорелось на севере Москвы Корабль загорелся в Химкинском водохранилище на севере Москвы

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В Северном административном округе Москвы утром 12 января загорелся корабль. На борту находились два человека, никто не пострадал. Об этом «360» рассказали в Главном управлении МЧС России по Москве.

«Возгорание ликвидировали», — сказали в пресс-службе.

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Загорелось пришвартованное возле Северного речного вокзала судно, огонь охватил площадь 25 квадратных метров. Никто не пострадал.

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Источник «360» рассказал, что спасателей вызвали в муниципальный округ Головинский в 05:14. На корабле в Химкинском водохранилище заметили открытый огонь, на борту находились два человека. Подразделения МЧС приехали на место, но не сразу смогли подобраться к очагу возгорания — помешала соседняя баржа. Они выяснили, что пожар произошел на верхней надстройке буксира.

В декабре загорелось пришвартованное судно на Москве-реке. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, с корабля спасли одного человека.