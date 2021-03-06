Судно с 30 рыбаками загорелось у берегов Приморья

Судно с 30 рыбаками загорелось в Приморье. По данным регионального главка МЧС РФ все люди эвакуированы на плот «Алчан».

В субботу 6 марта в 07:00 по местному времени поступило сообщение о том, что в 12 милях на траверзе острова Аскольд, который расположен в Японском море, горит рыболовецкое судно «Витим». В спасательном ведомстве отметили, что возгорание произошло в рыбном цеху. В составе экипажа судна 30 человек.

В 07:15 для оказания помощи к месту происшествия был направлен спасательный буксир «Спасатель Заборщиков», также готовится спасательный буксир «Лазурит», говорилось на сайте спасательного ведомства.

Всем судам, находящимся в этом районе, было дано оповещение. К горящему судну также следуют теплоход «Оушен Прайд-1» и рыболовное судно «Ультимат». Вертолет Ми-8 с группой спасателей готовится к вылету.

Позже в МЧС уточнили, что 30 человек эвакуированы с горящего судна на спасательный плот «Алчан». Помощь спасателей не потребовалась. Они убыли в пункт постоянной дислокации.