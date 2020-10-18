Судно перевернулось в Баренцевом море. Три человека пропали

Происшествие на воде случилось вечером 17 октября в районе губы Вайда Печенгского района Мурманской области. По версии следствия, из-за ошибки управлявшего судном человека оно ударилось о скалистый грунт береговой линии. После этого оно перевернулась и затонуло.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и ФСБ. Пропавших также ищут суда, откликнувшиеся на сигнал бедствия. Сотрудники СК на месте проводят расследования и устанавливают все обстоятельства произошедшего.