Стоящее на ремонте судно «Орлова» загорелось в Петропавловске-Камчатском. Огонь распространился по обшивке трюма на площади 60 квадратных метров. В интернете появилось видео возгорания. Пожар тушила команда из 28 человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Вызов на судоремонтный завод «Фреза» на улице Красинцева поступил в 10:58 (01:58 по московскому времени). Загорелось судно СТР «Орлова». К месту приехали боевые расчеты из 28 специалистов на семи единицах техники. Огонь потушили в 11:42 (02:42 по московскому времени).

«В результате пожара повреждена обшивка трюма на площади 60 квадратных метров», — сообщили в МЧС.

Погибших и пострадавших нет. Специалисты Госпожнадзора выяснят причину возгорания.