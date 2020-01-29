29 января 2020, 13:36
Судмедэксперты опознали тело погибшего Коби Брайанта
Тело погибшего американского профессионального баскетболиста Коби Брайанта идентифицировали судмедэксперты. Об этом сообщил Sport24 со ссылкой на офис коронера округа Лос-Анджелес.
По информации «Газеты.ru», специалисты опознали труп по отпечаткам пальцев. Помимо спортсмена, установили личности трех других погибших при крушении вертолета: Джона Алтобелии, Сары Честер и пилота Ары Зобаяна.
В настоящий момент эксперты ведут опознание еще пятерых жертв. Среди них находится 13-летняя дочь баскетболиста Джанна.
Окончательный отчет о случившемся сформируют за ближайшие полтора года.
Ранее 26 января личный вертолет Коби Брайанта разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Вместе с баскетболистом и его дочерью погибла подруга девочки и ее родители. На борту вертолета были девять человек, никому не удалось спастись.