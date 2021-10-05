Судью тяжело ранили на охоте в Челябинской области

В Челябинской области в одном охотхозяйстве накануне председатель регионального суда получил серьезное ранение. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Ранение произошло в результате несчастного случая. Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии находится в одной из больниц Челябинска. Проводится проверка», — сказал источник.

В пресс-службе суда, где работал судья, отказались комментировать ситуацию. По данным агентства, ранение получил председатель Еткульского районного суда Вадим Кинзин. В местном Следственном комитете на звонки журналистов пока не отвечают.

Изданию ответили в пресс-службе Минэкологии по Челябинской области. Там сообщили, что им стало известно о случившемся на одном из охотничьих хозяйств. По словам представителей, специалисты уже организовали проверку. Но кто был участником стрельбы, пока не уточняется.

В конце сентября браконьер, который охотился на косуль в Челябинской области, случайно застрелил своего напарника. Позже он осознал, что натворил, и совершил самоубийство.