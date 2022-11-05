Судья, на которого напали в ДНР, выносил приговоры нацистам | 360°

Происшествия 05 ноября 2022, 12:02 Судья, на которого напали в ДНР, выносил приговоры нацистам Пушилин заявил, что подвергшийся покушению судья Никулин выносил приговоры нацистам РИА "Новости"

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Подвергшийся покушению в Углегорске сотрудник Верховного cуда Александр Никулин выносил приговоры нацистским военным преступникам. Об этом в Telegram-канале рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Украинский режим продолжает проявлять свои подлые террористические методы», — отметил он.

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По словам Пушилина, на жизнь судьи покушались с применением огнестрельного оружия. Сам инцидент произошел вечером 4 ноября. Личности злоумышленников пока не установлены.

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Врио главы ДНР сообщил, что врачи оценивают состояние члена Верховного суда ДНР как стабильно тяжелое. Пушилин пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

Изначально о покушении на Никулина сообщили представители Центра общественных связей МВД ДНР. Сотрудники ведомства рассказали, что о произошедшем их известили вечером 4 ноября. По данным Центра, Никулин получил несколько огнестрельных ранений. Представители ведомства отметили, что обстоятельства проясняются и авторы нападения на данный момент еще не установлены окончательно.