20 декабря 2019, 14:02
Судимый за кражи ударил топором знакомого в Ленинградской области
Мужчина пробил топором голову приятеля в городе Тихвин Ленинградской области. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил источник «Невских новостей».
По информации ИА Nation News, пострадавший и преступник устроили застолье в доме на Советской улице. Между ними возник конфликт, в результате которого мужчина несколько раз ударил топором гостя. Сообщение в экстренные службы поступило примерно в три часа ночи.
Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики диагностировали ему множественные рубленые раны головы, вдавленный перелом лобной кости и кровоизлияние в мозг.
Позже стало известно, что напавшего с топором ранее судили за кражи. Однако он не находился под административным надзором.