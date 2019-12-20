Судимый за кражи ударил топором знакомого в Ленинградской области

По информации ИА Nation News, пострадавший и преступник устроили застолье в доме на Советской улице. Между ними возник конфликт, в результате которого мужчина несколько раз ударил топором гостя. Сообщение в экстренные службы поступило примерно в три часа ночи.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики диагностировали ему множественные рубленые раны головы, вдавленный перелом лобной кости и кровоизлияние в мозг.

Позже стало известно, что напавшего с топором ранее судили за кражи. Однако он не находился под административным надзором.