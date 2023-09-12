Происшествия 12 сентября 2023, 19:05 Судимый тагильчанин избил прохожего и вступившегося за него участкового

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В Тагиле возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего ранее судимого молодого человека. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СКР по Свердловской области.

Участковый заметил, как молодой человек избивал на улице мужчину, вступился за него и сам получил несколько ударов. Молодого человека задержали, в отношении него возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет заключения.

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