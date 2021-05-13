Судимого сантехника-наркомана задержали за ограбление ветерана в Петербурге

Одним из напавших на ветерана в Санкт-Петербурге 9 мая оказался сантехник-наркоман. Сейчас он задержан вместе со своим 18-летним подельником, заявили в пресс-службе районного УМВД.

Оба злоупотребляют запрещенными веществами. Золотую цепочку, которую они сорвали с шеи 99-летнего пенсионера, вернули владельцу. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сантехник задержан на основании 91-й статьи УК РФ.

Как сообщалось ранее, о преступлении в полицию сообщил сам ветеран. Он рассказал, что 9 мая в подъезде дома на проспекте Кима его атаковали двое мужчин. В одном из них он признал знакомого сантехника.

Приятели хотели зайти в квартиру к ветерану, чтобы якобы поздравить его с Днем Победы, но он сам вышел к ним на лестницу. Там его и ограбили. Ущерб пенсионер оценил в 100 тысяч рублей.

Пострадавший ветеран был награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью «За оборону Москвы».

В конце апреля 90-летнего ветерана труда забили до смерти на Урале из-за двух тысяч рублей. Пожилому человеку выдавили глаз, бросили на него его куртку и подожгли в его собственной квартире.