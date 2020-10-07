Судимого мужчину отвезли в больницу из-за отравления уксусом

Ранее судимого 30-летнего жителя Санкт-Петербурга, который выпил уксус, отвезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в понедельник, 5 октября, сообщил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что врачи забрали пострадавшего из квартиры дома на улице Бабушкина. В скорую помощь обратились соседи. У пострадавшего диагностировали острое отравление уксусом, ожог ротоглотки и слизистой пищевода. Пациент лежит в палате в отделении токсикологии. Мужчина находится в среднем состоянии, пишет ИА «Невские новости».

По данным полиции, он был судим за побои и незаконную рубку леса. Помимо прочего, его не один раз привлекали к административной ответственности, в том числе за пьяный дебош на улице и превышение скорости на автомобиле.