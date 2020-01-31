Судебный пристав спас мужчину с приступом эпилепсии в Уфе

Вячеслав Тарзимин вместе со своим коллегой судебным приставом ехали на работу. На Проспекте Октября им на встречу, несся неуправляемый автомобиль. Машина марки KIA вылетела со стороны встречного движения на противоположную сторону и остановилась возле здания Советского районного суда, застряв в снегу.

Тарзимин вышел, чтобы помочь человеку, находившемуcz за рулем. Пожилой мужчина был в бессознательном состоянии, но бился в конвульсиях. Сотрудники суда по просьба Тарзимина вынесли столовую ложку, которой он спас жизнь мужчине с приступом эпилепсии.