Судебный пристав спас из огня двух пенсионерок

В Сысерти в понедельник, 18 ноября, произошел пожар в доме пенсионерки. В этот момент в доме с ней находилась пожилая подруга. Судебный пристав Андрей из окна своего дома увидел дым и поспешил к месту происшествия. Через окно кухни он смог вытащить женщин из пылающего строения.

Спасателям, которые прибыли на пожар, он сообщил о газовом баллоне в здании. Сообщается, что быстрые действия пристава позволили избежать жертв.