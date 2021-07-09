Судебный пристав покончил с собой в Хорошевском суде Москвы. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости».

По данным Telegram-канала Mash, приставу было 26 лет. На службе он состоял третий год. Никаких нареканий к его работе не было.

Молодого человека с огнестрельным ранением головы нашли мертвым в туалете здания суда.

В пресс-службе столичного главка Федеральной службы судебных приставов подтвердили смерть сотрудника. Там отметили, что на место прибыли уполномоченные органы для проведения следственных мероприятий.