Судебные приставы в Петербурге взыскали с лихача 50 штрафов за превышение скорости

Во время рейда с использованием мобильной группы «Поток», инспекторы выявили автомобиль нарушителя. За владельцем машины, 56-летним жителем Санкт-Петербурга, числились 50 неоплаченных штрафов за превышение скорости. За рулем, правда, находился не сам хозяин автомобиля, а его друг.

Водителю пришлось экстренно связываться с товарищем, поскольку в противном случае, транспортное средство могли арестовать. После телефонного разговора, водитель оплатил долг своего приятеля и смог благополучно уехать.

Как сообщалось в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов, сначала штраф пытались списать с банковского счет должника. Но там оказалось недостаточно средств. Общая сумма штрафов лихача составила 38 тысяч рублей.