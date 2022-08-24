Судебные приставы спасли мальчика от похищения в Перми

В Перми двум сотрудницам отдела судебных приставов удалось спасти от похищения четырехлетнего мальчика. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное управление ФССП.

В минувшую пятницу судебные приставы заметили на улице грязно одетого мужчину, который вел за собой опрятного мальчика с собакой. Выяснилось, что мужчина пообещал ребенку купить сладкий сюрприз и вел его в противоположную от дома сторону.

Приставы забрали ребенка и проинформировали правоохранителей о произошедшем. Оказалось, что мальчик уже был объявлен в розыск. Приехавшая за ним мать рассказала, что отпустила сына гулять с собакой и наказала ему никуда не уходить. Мужчину, который пытался увести ребенка, доставили в отделение полиции.