Происшествия 20 февраля 2024, 12:17 Суд заочно арестовал Гозмана по делу о фейках Суд в Москве заочно арестовал политика Леонида Гозмана по делу о фейках о ВС РФ РИА «Новости»

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Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал политика Леонида Гозмана* на два месяца по делу о фейках. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Гозмана* обвинили по части 1 статьи 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации о публичном распространении заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил России.

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В августе общественного деятеля дважды арестовывали на 15 суток за отождествление СССР и нацистской Германии. Претензии к Гозману* в инстанции объяснили постом 2013 года в «Живом журнале», а также публикацией в Facebook**.

На прошлой неделе следствие также попросило суд заочно арестовать экономиста Константина Сонина* по делу о распространении фейков о ВС России.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

**Facebook — соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.