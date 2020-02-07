Суд закрыл дело о смерти балетмейстера Мариинского театра

Приморский районный суд закрыл уголовное дело по факту гибели Вихарева в стоматологической клинике ООО «Клиника доктора Лившиц».

Виновный знал, что его клиника не может провести обязательное анестезиологическое и реаниматологическое пособие. Он также не имел оборудования для искусственной вентиляции легких и медикаментов для специализированной сердечно-легочной реанимации. Подсудимый не провел предоперационную проверку погибшего.

«При этом Гольтяков, не обеспечив должный уровень анестезиологической безопасности потерпевшего и обязательное адекватное мониторное наблюдение при проведении анестезиологического пособия, продолжал вводить Вихареву анестезирующее средство „Пропофол“ вплоть до обнаружения врачом хирургом-стоматологом признаков отсутствия сердечной деятельности и изменения цвета кожи потерпевшего, лишь после этого приступив к проведению базового уровня реанимационных мероприятий до прибытия специализированной бригады скорой помощи», — пояснили в пресс-службе.

Врач обратился с ходатайством об истечении сроков давности уголовного преследования. Суд принял его и закрыл дело.