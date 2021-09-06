Суд взыскал полмиллиона с курганской больницы за травму пациентки

Суд постановил взыскать с больницы в Кургане 550 тысяч рублей в качестве компенсации пострадавшей пациентке. Стоматолог нанес ей ожог устаревшим оборудованием, рассказало Ura.ru.

Проводя манипуляции с зубом пациентки, стоматолог не заметил, что металлический наконечник бормашины сломался и перегрелся. В итоге женщина получила ожог лица. По ее словам, она обращалась в хирургические клиники и выяснила, что восстановить кожу на месте повреждения не получится.

В ходе разбирательства выяснилось, что манипуляции проводились устаревшей техникой. Проверять исправность техники перед приемом должна была медсестра, личность которой установить не удалось. Суд постановил взыскать с медицинского учреждения компенсацию за ущерб.