Происшествия 11 января 2023, 17:28 Суд вынесет приговор жительнице Пермского края, которая насмерть сбила велосипедистку

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Суд Краснокамска вынесет приговор 21-летней местной жительнице, которая обвиняется в совершении аварии, повлекшей смерть человека. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на сотрудников ГИБДД.

Как рассказали в ведомстве, ДТП произошло в августе 2022 года на проспекте Мира. Девушка, заполучив ключи от автомобиля у знакомого, решила покататься по городу. В какой-то момент она не справилась с управлением и врезалась в 29-летнюю велосипедистку.

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Пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице. Алкотестер показал, что в момент аварии водитель автомобиля находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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