Суд вынесет приговор жителю Красноярска, который убил двух пенсионерок | 360°

Происшествия 03 октября 2022, 16:32 Поделиться Telegram

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Viber Суд вынесет приговор жителю Красноярска, который убил двух пенсионерок

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Суд Красноярска вынесет приговор в отношении 32-летнего местного жителя, который обвиняется в двух убийствах. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на СК по Красноярскому краю.

Преступление произошло 6 июня 2022 года. Мужчина постучался в дверь к пенсионерке, которая проживала на улице Спортивной, и представился соседом. Он рассказал, что у него дома протекли трубы, и теперь хочет посмотреть, нет ли таких проблем у женщины.

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Когда пенсионерка занялась своими делами, мужчина накинулся на нее и начал избивать металлическим уголком и гаечным ключом. Убедившись, что хозяйка дома мертва, злоумышленник забрал телевизор, компьютер, мобильные телефоны и 40 тысяч рублей.

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Во время допроса в отделении полиции он признался в похожем преступлении. В 2015 году он убил 79-летнюю женщину, проживающую на улице Энергетиков. Ее он придушил веревкой, а затем вынес из квартиры телевизор, транспортную карту и деньги.

Мужчине может грозить пожизненное заключение.

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