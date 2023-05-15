Происшествия 15 мая 2023, 15:45 Суд вынес приговор жительнице Алтая, выгнавшей голого ребенка на мороз Жительница Алтая, выставившая на улицу голого сына зимой, получила четыре года колонии Пресс-служба Следственного комитета

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Алтайский краевой суд приговорил к четырем годам исправительной колонии женщину, которая в январе прошлого года выгнала своего пятилетнего сына без одежды на мороз из-за плохого поведения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на помощника прокурора региона Марию Антошкину.

Сожителю женщины за истязание ребенка при этом дали четыре года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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В региональном СК рассказали, что сожители долгое время применяли психическое и физическое насилие в отношении троих малолетних детей. Зимой прошлого года мать выгнала голого сына на мороз, это увидела соседка и вызвала правоохранителей. Когда полицейские приехали на вызов, женщина покусала одного из них, а мужчина угрожал стражам порядка применением насилия.

Жители алтайского села Селезнево, где родители выгнали ребенка на мороз, рассказали «360», что семья была неблагополучной. Отчим сидел за воровство и злоупотреблял спиртным. Органы опеки не раз забирали у пары детей, у которых медики фиксировали синяки и даже черепно-мозговую травму.