Суд вынес приговор жителю Пермского края, который устроил смертельное ДТП

Суд города Березники Пермского края вынес приговор местному жителю, который в июне 2021 года устроил смертельное ДТП на трассе Кунгур — Соликамск. Его приговорили к 12 годам колонии, сообщил сайт Ura.ru.

По данным правоохранителей, в тот день мужчина вместе с друзьями распивал спиртные напитки. Когда один из товарищей уснул, мужчины решили воспользоваться его автомобилем и съездить на место дорожно-транспортного происшествия, в котором ранее погиб брат одного из мужчин.

Во время движения подсудимый выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль. В результате ДТП погибли пассажир и девушка, находившиеся за рулем встречной машины.

Мужчину обязали возместить родственникам погибших сумму в 1,5 миллиона рублей.